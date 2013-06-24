"Огонек": Авиасалон в Ле Бурже и падение рубля

Фото M24.ru
Пилотируемая экономика
Будущее — за гражданской авиацией, подтвердил международный авиасалон в Ле Бурже. Россия хочет занять в нем свое место.
Слово и деньги
Пара фраз министра финансов Антона Силуанова агентству Bloomberg — и российский рубль резко подешевел, а панические разговоры о скорой и неизбежной девальвации набрали небывалую силу. "Огонек" попытался разобраться в ситуации.
Парк книжного периода
"Книги в парках" — новая столичная затея. На все лето в пяти городских паках появились книжные полки. Хочешь — читай здесь же, хочешь — покупай ту книжку, что понравилась. "Огонек" выяснял, что сегодня читают, где и на каких носителях.
"Политически гибкие и морально всеядные"
Социологи констатируют: во власть рвется новое поколение политиков. Что его отличает и что можно от него ожидать? Сегодня в авторах самых скандальных "охранительных" законов сплошь молодые "государственные деятели". Ключевые проповедники "консервативных ценностей" — они же. Активность этой подрастающей политической поросли чрезвычайно высока, и вопрос "кто эти люди?" возникает сам собой.
Жадность без границ
На фоне новостей о бюджетных трудностях и перспективах девальвации рубля эксперты предрекают ренессанс финансовых авантюр в отечестве. Спустя 20 лет после своего дебюта самый яркий игрок на этом поле — печально известное МММ Сергея Мавроди — уже стартовал, причем не только в России: трое россиян из MMM India были арестованы в Ассаме, а на Украине для блокировки деятельности МММ срочно готовят пакет новых законов.
Мавро сделал свое дело
Меньше чем за год со времени запуска очередной версии МММ на Украине участниками пирамиды стали примерно 2 млн жителей этой страны.
Метать диссер
Скандал с плагиатом в диссертациях летит, как паровоз. Что ни неделя, всплывают новые громкие имена. И никто не знает, что с этим делать.
Трудно быть папой
За первые сто дней своего понтификата папа Франциск так и не начал обещанной революции. Возможна ли она вообще на Святом престоле?
ЕГЭ нуждается в серьезных изменениях
Массовые нарушения во время сдачи ЕГЭ убедили Министерство образования: госэкзамен нуждается в серьезных изменениях. Это на прошлой неделе подтвердил Дмитрий Ливанов.
"В маске не так страшно"
Поэт и художник, тихий акционист Алек Петук (более известный как Человек-заяц), прогулялся по Москве с корреспондентами "Огонька". За время прогулки ни одно животное не пострадало.
"Наши солнечные батареи "следят" за солнцем"
Уже два года на Дальнем Востоке России реализуется проект развития альтернативной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии. "Огонек" выясняет, почему энергия солнца оказалась востребована в условиях вечной мерзлоты.
"Рай стал коммерческим понятием"
28 июня в рамках Московского кинофестиваля впервые в России будет полностью показана скандальная трилогия Ульриха Зайдля "Рай: Любовь. Вера. Надежда". Накануне "Огонек" поговорил с режиссером.
Кафка по Брехту
Чиновники, клерки, дети: на Чеховском фестивале представили спектакли "Животные и дети занимают улицы" Сьюзен Андрейд и "Процесс" Андреаса Кригенбурга.
Зубная быль
Как только не мучили себя красавицы прошлых веков, чтобы казаться привлекательнее. Как и сегодня, особое внимание уделялось зубам.