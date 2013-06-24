"Огонек": Авиасалон в Ле Бурже и падение рубля

Фото M24.ru

Пилотируемая экономика

Будущее — за гражданской авиацией, подтвердил международный авиасалон в Ле Бурже. Россия хочет занять в нем свое место.

Слово и деньги

Пара фраз министра финансов Антона Силуанова агентству Bloomberg — и российский рубль резко подешевел, а панические разговоры о скорой и неизбежной девальвации набрали небывалую силу. "Огонек" попытался разобраться в ситуации.

Парк книжного периода

"Книги в парках" — новая столичная затея. На все лето в пяти городских паках появились книжные полки. Хочешь — читай здесь же, хочешь — покупай ту книжку, что понравилась. "Огонек" выяснял, что сегодня читают, где и на каких носителях.

"Политически гибкие и морально всеядные"

Социологи констатируют: во власть рвется новое поколение политиков. Что его отличает и что можно от него ожидать? Сегодня в авторах самых скандальных "охранительных" законов сплошь молодые "государственные деятели". Ключевые проповедники "консервативных ценностей" — они же. Активность этой подрастающей политической поросли чрезвычайно высока, и вопрос "кто эти люди?" возникает сам собой.

Жадность без границ

На фоне новостей о бюджетных трудностях и перспективах девальвации рубля эксперты предрекают ренессанс финансовых авантюр в отечестве. Спустя 20 лет после своего дебюта самый яркий игрок на этом поле — печально известное МММ Сергея Мавроди — уже стартовал, причем не только в России: трое россиян из MMM India были арестованы в Ассаме, а на Украине для блокировки деятельности МММ срочно готовят пакет новых законов.

Мавро сделал свое дело

Меньше чем за год со времени запуска очередной версии МММ на Украине участниками пирамиды стали примерно 2 млн жителей этой страны.

Метать диссер

Скандал с плагиатом в диссертациях летит, как паровоз. Что ни неделя, всплывают новые громкие имена. И никто не знает, что с этим делать.

Трудно быть папой

За первые сто дней своего понтификата папа Франциск так и не начал обещанной революции. Возможна ли она вообще на Святом престоле?

ЕГЭ нуждается в серьезных изменениях

Массовые нарушения во время сдачи ЕГЭ убедили Министерство образования: госэкзамен нуждается в серьезных изменениях. Это на прошлой неделе подтвердил Дмитрий Ливанов.

"В маске не так страшно"

Поэт и художник, тихий акционист Алек Петук (более известный как Человек-заяц), прогулялся по Москве с корреспондентами "Огонька". За время прогулки ни одно животное не пострадало.

"Наши солнечные батареи "следят" за солнцем"

Уже два года на Дальнем Востоке России реализуется проект развития альтернативной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии. "Огонек" выясняет, почему энергия солнца оказалась востребована в условиях вечной мерзлоты.

"Рай стал коммерческим понятием"

28 июня в рамках Московского кинофестиваля впервые в России будет полностью показана скандальная трилогия Ульриха Зайдля "Рай: Любовь. Вера. Надежда". Накануне "Огонек" поговорил с режиссером.

Кафка по Брехту

Чиновники, клерки, дети: на Чеховском фестивале представили спектакли "Животные и дети занимают улицы" Сьюзен Андрейд и "Процесс" Андреаса Кригенбурга.

Зубная быль

Как только не мучили себя красавицы прошлых веков, чтобы казаться привлекательнее. Как и сегодня, особое внимание уделялось зубам.

