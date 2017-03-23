Досрочный ЕГЭ сдает все больше взрослых людей – эксперт

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В России стартовал период досрочной сдачи ЕГЭ. Ожидается, что в этом году более 40 тысяч человек сдадут экзамен досрочно. Подробности в эфире радиостанции "Москва FM" рассказали замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, начальник управления ведомства по оценке качества общего образования Юлия Егорова и председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

Экзамены будут проходить по 14 предметам. Для получения аттестата у школьников и выпускников прошлых лет должны быть положительные оценки по математике и русскому языку. Согласно озвученным в Роспотребнадзоре данным, наиболее распространенными предметами по выбору в этом году оказались обществознание, история, биология и физика.

Вместе с заявлением на сдачу ЕГЭ ученики также должны предоставить паспорт. Начальник управления ведомства по оценке качества общего образования Юлия Егорова рассказала что делать, если паспорт был утерян.

"Обязательным условием прохода в пункт является не только паспорт, но и наличие участника в списках, которые распечатываются из региональной информационной системы. Если выпускник потерял паспорт, его личность может подтвердить классный руководитель или любой другой сопровождающий из школы, в которой ученик проходил обучение", – пояснила она.

Более 40 тысяч человек сдадут ЕГЭ досрочно

"Нужно дать понять ученикам, что само по себе проведение экзамена не является жизненным приговором. Если детям объяснить, что ЕГЭ – это не наказание, а вызов, тогда они будут меньше подвержены стрессу во время сдачи экзамена", – заявил в интервью ТАСС председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году ориентирован, в основном, на выпускников прошлых лет. Выпускники текущего года должны иметь допуск педагогического совета для досрочной сдачи, который предоставляется, если учащийся не имеет академической задолженности и в полном объеме выполнил учебный план. Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в этом сезоне досрочный ЕГЭ сдает все больше взрослых людей.

"Во время досрочной волны отмечается гораздо большее количество заявок на сдачу. В этом году огромное количество заявок поступило от выпускников прошлых лет – людей абсолютно разных возрастных категорий. Некоторые из них просто хотят улучшить свои результаты. Если говорить о категории от 30 до 40 лет – это те, кто хочет получить высшее образование и сейчас должны сдать ЕГЭ, поскольку такого экзамена не было, когда они заканчивали школу", – рассказал Музаев.

Как пройдет ЕГЭ по литературе в 2017 году

Экзамены в этом году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ стартовал 23 марта и продлится до 14 апреля. Основной этап пройдет с 29 мая по 1 июля. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, смогут придти на пересдачу, которая состоится во время дополнительного этапа сдачи с 5 по 16 сентября.

Рособорнадзор возобновил работу телефона доверия для сообщений о нарушениях при подготовке и проведении единого государственного экзамена, в том числе о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время экзаменов или злоупотреблениях со стороны организаторов ЕГЭ. Впервые телефон доверия создали в 2016 году, тогда на него поступило несколько сотен звонков. В 2017 году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру телефона доверия: (495) 104-68-38.

