Приемная кампания: впечатления абитуриентов

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Меньше месяца осталось до конца приемной кампании: до 4 августа абитуриенты должны будут сдать в выбранные учебные заведения оригиналы документов. Пока официальные сведения о поступлении в вузы в 2012 году не опубликованы, своими впечатлениями о вступительных испытаниях делятся абитуриенты. После ЕГЭ приемные комиссии вузов встретили их дружелюбно.

Приемные комиссии

Прием в вузы каждый год – это как очередь за дефицитными товарами в СССР. По словам одной из абитуриенток, туда собираются, «как на войну»: «Я в Вышку (НИУ ВШЭ) пришла за час до начала приема и была в очереди двухсотой». На журфак МГУ подача документов, по ее словам, была поспокойнее, но там гораздо больше внимания уделяется формальностям: несколько человек перезаполняли заявления только потому, что, например, написали не «москва г», а «г москва».

На вопрос, чувствуют ли абитуриенты демографический спад, все отвечают одинаково: может, этот спад где-то и есть, но точно не в моем вузе, как будто все оставшиеся абитуриенты решили вдруг подать заявление именно туда. А в целом тенденция последних лет показывает, что конкурс в престижные учебные заведения с каждым годом только увеличивается. МГУ еще не опубликовал данные о количестве человек на место, но, как говорит одна из абитуриенток журфаков Вышки и МГУ, по слухам, конкурс в эти вузы сейчас примерно одинаковый – 10 человек на место, но во ВШЭ поступающих 400, в то время как в МГУ – 1300.

Данные о количестве человек на место еще не официальны, так как многие ребята заберут свои заявления до конца приемной кампании. Как заявлял в прошлом году тогдашний глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, в 2012 году количество контрольных цифр приема в вузы планируется сохранить на уровне 2011 года, что составляет 490,8 тысяч человек. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки.

По словам абитуриентов, в этом году в московские вузы поступает очень много иногородних ребят. «На экзамене я сидела с девочками из Красноярска, Иркутска и Башкортостана, и я даже не знаю, кто больше удивился: я – что они из таких далеких городов, или они – что я москвичка», – делится впечатлениями одна из поступающих.

Абитуриентка медицинских вузов рассказала о приемной кампании будущих врачей: «В первом и втором меде общий настрой так себе: стоят люди со средним баллом по ЕГЭ 60 и считают, что они крутые, на самом деле отчасти правы, некоторые идут туда с 39 баллами по химии. В одном из вузов каждому абитуриенту нужно пройти одну тетеньку, которая ставит печать на документах. Так вот эта самая мадам, увидев человека хоть со сколько-нибудь приличными баллами, начинает прессовать его, чтобы он оставил оригинал аттестата у них. В моем случае это было примерно так:

– Девушка, вы вообще кем хотите стать, а?

– Врачом, конечно.

– Вы вообще понимаете, что наш институт – он лучший в России, вы вообще что о себе думаете?!

В общем, так каждого более-менее умного напрягают. Я как бы отстояла, тетка через 10 минут разговора со мной сказала: "ладно, давай копию, бесполезно", но многих ребят запугивают настолько, что они уже и оригинал паспорта, по-моему, готовы отдать».



Олимпиады

По-прежнему большую роль в жизни каждого абитуриента играют олимпиады, которые остаются единственной возможностью для выпускников поступить «в обход» ЕГЭ. Но, по словам выпускников-2012, даже на олимпиадах некоторые абитуриенты ведут себя нечестно. Этот вопрос в среде поступающих остается тонким: в олимпиаде идет естественное соревнование, победителей много не бывает. Так как же в таком случае реагировать ребятам, которые пришли честно писать экзамен и видят соседа, ни на минуту не выпускающего из рук телефон с интернетом? Вот так просто отдать свое возможное лидерство продвинутому соседу с последней версией Iphone?

Один из поступающих рассказал, как абитуриент естественно-научного факультета МГУ во время самой знаменитой «мгушной» олимпиады «Ломоносов» практически «не вылезал» из телефона. Юноша получил один из самых высоких результатов, после чего радостно сообщил об этом всем на своей странице в социальной сети. Сейчас поступление ему обеспечено, а все остальные абитуриенты спустились в списке на шаг вниз, и соответственно потеряли возможность поступить без экзамена.

Свои выводы по поводу олимпиад в 2012 году подвела абитуриентка творческих специальностей: «олимпиадников – как собак нерезаных, невозможно пробиться в нормальные вузы; знаю многих, кто купил ЕГЭ (в частности по литературе), и это также очень сильно раздражает. Из принципа я не списываю ни ЕГЭ, ни внутренние и считаю, что начинать взрослую жизнь с вранья – мерзость».

Внутренние экзамены

Глава Рособрнадзора Любовь Глебова заявила, что свои экзамены имеют право проводить все творческие ВУЗы. Кроме того, внутренние экзамены проводят самые престижные учебные заведения, в числе которых МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ. Конечно, такие экзамены для абитуриентов – это еще один стресс на пути к высшему образованию. Так рассказывала об экзамене одна из поступающих в МГУ: «На экзамене было очень много народу… Ты сначала стоишь в очереди, чтобы сдать вещи в камеру хранения, потом прорываешься сквозь толпу, чтобы найти себя в списках, потом еще раз прорываешься сквозь толпу, чтобы попасть в аудиторию. В общем, в конце этого марафона можно уже черный пояс по карате получать… На самом экзамене много очень формальных строгостей, типа поля отогните, экзаменационные листы сдайте, в туалет в течение двух часов ни-ни…».

Недовольство вчерашних школьников вызывает и то, что внутренние экзамены в некоторые ВУЗы (например, на геофак МГУ) проводятся уже 20 июля. Привыкшие к трехмесячным школьным каникулам абитуриенты жалуются: «пол-лета потеряно…».

В любом случае настоящее лето у большинства абитуриентов начнется только в августе, когда закончится прием документов и будут оглашены окончательные списки поступивших.