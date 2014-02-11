Рособрнадзор начал борьбу с нарушениями на ЕГЭ с помощью агитплакатов

Фото: ege.edu.ru

Рособрнадзор подготовил серию плакатов, призывающих школьников сдавать Единый госэкзамен без ухищрений.

"Плакаты подразделяются на два вида - информационные и те, что призывают участников к честной сдаче ЕГЭ", - говорится в опубликованном во вторник сообщении надзорного ведомства.

Существуют цветной и черно-белый варианты плакатов в форматах jpg или pdf с возможностью просмотра на экране; а также цветной в формате eps или tif с возможностью тиражирования типографским способом.

Рособрнадзор отмечает, что их можно свободно скачивать и использовать в оформлении класса, а также стенгазеты или аудитории, где проводится ЕГЭ.

Плакаты также доступны на портале ЕГЭ в разделе "Информационные материалы".

"Главная задача, которая стояла пред нами, – это если не снизить уровень эмоционального напряжения, которое создается в СМИ и в обществе накануне ЕГЭ, то хотя бы защитить от него учащихся... Ребята должны знать, как проводится экзамен и как к нему готовиться. Должны знать свои права, уметь защищать себя от нарушений и от фальшивых соблазнов", - сказал в этой связи глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.