Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ-2016

Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ и ГИА на 2016 год

Рособрнадзор подготовил проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2016 год, передает пресс-служба ведомства.

Досрочный этап ЕГЭ стартует с 21 марта 2016 года. "Основной этап ЕГЭ традиционно начнется с учебных предметов по выбору: географии и литературы, с 27 мая 2016 года", – говорится в проекте.

В ходе основного этапа обязательный экзамен по русскому языку пройдет 30 мая. Базовая математика назначена на 2 июня, профильная – на 6 июня. Впервые для ЕГЭ по обществознанию выделят отдельный день – 8 июня. Ранее этот экзамен проводился в один день с химией.

В ведомстве уточнили, что, как и в 2015 году, проект расписания единого госэкзамена не предусматривает проведение "июльской волны". "Двоечники" смогут пересдать русский язык и математику в сентябре 2016 года.

Как прошел ЕГЭ-2015

Добавим, что также Рособрнадзор подготовил проект расписания основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают девятиклассники, и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Досрочный этап начнется 20 апреля, а основной пройдет с 26 мая по 21 июня. С 1 по 13 августа можно будет пересдать экзамен по одному обязательному предмету

Ранее министр образования и науки России Дмитрий Ливанов заявил, что ЕГЭ по иностранному языку сделают обязательным в 2022 году. По его словам, сперва будет создана программа повышения качества преподавания иностранных языков в школе.

Напомним, в этом учебном году второй иностранный язык стал обязательным предметом во всех школах страны. Изучать его начинают с пятого класса.