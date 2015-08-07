Элис Купер, Джонни Депп и Пол Маккартни выпустят совместный альбом

Фото: consequenceofsound.net

Hollywood Vampires: Элис Купер, Джонни Депп, сэр Пол Маккартни, Слэш, Джо Перри из Aerosmith, Брайн Джонсон из AC/DC и многие другие готовят к входу совместный альбом, сообщает музыкальный портал Сonsequence of sound.

В альбом войдут 12 кавер-композиций и 2 оригинальных трэка. Работа над альбомом продолжалась два года, и теперь назначена точная дата релиза: альбом станет доступен 11 сентября. Дебютное живое выступление супергруппы также назначено на сентябрь: музыканты выступят на фестивале Rock in Rio в Бразилии. Но уже сейчас в сети можно посмотреть тизер к альбому.

Видео: youtube/пользователь: uDiscover Music