Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа 2015, 19:33

Шоу-бизнес

Элис Купер, Джонни Депп и Пол Маккартни выпустят совместный альбом

Фото: consequenceofsound.net

Hollywood Vampires: Элис Купер, Джонни Депп, сэр Пол Маккартни, Слэш, Джо Перри из Aerosmith, Брайн Джонсон из AC/DC и многие другие готовят к входу совместный альбом, сообщает музыкальный портал Сonsequence of sound.

В альбом войдут 12 кавер-композиций и 2 оригинальных трэка. Работа над альбомом продолжалась два года, и теперь назначена точная дата релиза: альбом станет доступен 11 сентября. Дебютное живое выступление супергруппы также назначено на сентябрь: музыканты выступят на фестивале Rock in Rio в Бразилии. Но уже сейчас в сети можно посмотреть тизер к альбому.

[html][/html]
Видео: youtube/пользователь: uDiscover Music

Джонни Депп Элис Купер Слэш Aerosmith музыка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика