Вингардиум левиоса: как подготовиться к ночи Гарри Поттера

Кадр из фильма "Гарри Поттер и орден Феникса"

Когда-то давно, 16 лет назад, у фанатов Гарри Поттера не было никакой иной формы виртуальной реальности, кроме простой компьютерной квест-игры "Гарри Поттер и философский камень", в которой воспроизводился сюжет первой книги о маленьком волшебнике. Сегодня – это настоящий параллельный мир волшебства, существующий поверх нашего, обычного мира – фильмы, книги, сайты, приложения, косплей-фестивали и ролевые игры, многотысячные сообщества поклонников в разных странах, которые, будучи уже в солидном возрасте, без стеснения и зазрения совести готовы бегать в мантии и размахивать волшебными палочками.

2 февраля в московской Библиотеке имени Антона Дельвига пройдет "Ночь Гарри Поттера". Юные маги и маглы смогут посетить уроки волшебства и магических заклинаний. В 2017 году акция, ставшая ежегодной, посвящена профессорам школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Выбрать патронуса, волшебную палочку и определиться с факультетом

Фото: harrypotter.wikia.com

В сентябре 2016 года на официальном сайте мира поттерианы появился тест на определение патронуса. Там же можно выбрать волшебную палочку или пройти тест распределительной шляпы, чтобы попасть на тот или иной факультет Хогвартса.

Чтобы выяснить, как выглядит ваш персональный магический защитник, необходимо ответить на ряд вопросов и выбрать цвет, материал, характер действия, а также одно из ряда абстрактных понятий. Патронус будет сформирован на основе этих ответов.

Автор книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг написала в своем твиттере, что среди Патронусов есть гиппогрифы и единороги. Но, к сожалению, тест можно пройти один раз, предварительно зарегистрировавшись на сайте, так что посмотреть все варианты не удастся. Также Роулинг рассказала, что ее патронус – журавль, а не куница, как она считала ранее.

Патронус – магическое существо, защищающее волшебника. Вызвать его можно при помощи заклинания "Экспекто Патронум".

Послушать Гарри Поттера в исполнении Стивена Фрая

Фото: MelMedia/ТАСС

В фанатских группах "ВКонтакте" есть множество вариантов аудио-книг (собственно, как и множество вариантов перевода этих же книг на русский язык). Лучший вариант – это, конечно, слушать "Гарри Поттера" в оригинале на английском языке. А учитывая, что читает один из лучших британских актеров современности Стивен Фрай, то это не просто приятно и понятно, но еще и полезно – у Фрая отличное произношение.

Выучить заклинания

Кадр из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка"

Фандом-энциклопедия заклинаний волшебного мира содержит даже больше заклинаний, чем знает Гермиона Грейнджер. В ноября 2016 года сервис голосового поиска "О'кей, Google" научился их распознавать.

Так, с помощью заклинания "Люмос" поклонники франшизы могут включить фонарик на своем смартфоне, а для выключения нужно произнести слово "Нокс". Чтобы поставить устройство на бесшумный режим, пользователю необходимо произнести заклятие "Силенцио". Функция доступна только для обладателей смартфонов с операционной системой Android.

Кроме того, с помощью приложения Google Street View пользователи могут посетить Нью-Йорк 1926 года, где происходят события последнего из вышедших фильмов "Фантастические твари и где они обитают", основанного на одноименной книге Джоан Роулинг.

Добавить стикеры в Телеграм

Фото: tlgrm.ru

С тех пор как в "Телеграме" появилась функция добавления индивидуальных стикеров, все существующие герои и персонажи оккупировали мессенджер. Фанаты Гарри Поттера не остались в стороне от этого и создали свою коллекцию тематических картинок. Скачать ее можно тут.

Посмотреть, как отметили праздник Гарри Поттера в крупнейшем тематическом парке Wizarding World of Harry Potter

Фото: pottermore.com

Изначально фестиваль был придуман издательством Bloomsbury Publishing, которое издает книги, написанные Джоан Роулинг. 30 января в крупнейшем тематическом парке Wizarding World of Harry Potter в Орландо (США) в течение всего дня фанаты истории разгуливали по парку в костюмах, пили тыквенный сок и обменивались заклинаниями. На сайте можно найти множество видео и фото с фестиваля, а также проголосовать за самый необычный костюм.

В этом году фестиваль был посвящен фильму "Фантастические твари и места их обитания", вышедшему в прокат в ноябре 2016 года. Недавно стало известно, что фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшие спецэффекты.