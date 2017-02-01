Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 11:15

Культура

Джеймс Кэмерон рассказал о сиквеле "Аватара"

Кадр из фильма"Аватар"

Съемки сиквела фильма "Аватар" начнутся в августе 2017 года. Об этом режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в интервью для сайта Daily Beast.

"Дело в том, что я не сосредоточен на "Аватаре 2". Я одновременно работал над второй, третьей, четвертой и пятой частями. Именно так я подошел к этому циклу", – сказал Кэмерон. – "Я только что закончил сценарий для "Аватара-5" и начинаю активно работать с актерами. На самом деле я не люблю писать и очень рад, что наконец смог вырваться из этого заточения".

Ранее Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики, в котором будет шесть эпизодов. Выход мини-сериала намечен на 2018 год.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году и побила рекорды кассовых сборов, собрав в прокате более двух миллиардов долларов. Фильм был снят при помощи технологии motion capture.

Джеймс Кэмерон наиболее известен как создатель фильмов "Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991), "Титаник" (1997) и "Аватар" (2009). Кэмерон известен как исследователь подводного мира. Среди его документальных работ – ленты о затонувших кораблях "Призраки бездны: Титаник" (2003), "Чужие из бездны" (2005), "Экспедиция: Бисмарк" (2002).
