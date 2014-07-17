Актер Донатас Банионис перенес клиническую смерть

Донатас Банионис. Фото: ИТАР-ТАСС

Известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис перенес клиническую смерть. В настоящее время он находится в реанимации, врачи борются за жизнь артиста, сообщает ИТАР-ТАСС.

Причина, которая привела к остановке сердца артиста, пока неизвестна.

В апреле этого года Банионису исполнилось 90 лет. За свою жизнь он снялся более чем в 70 кинолентах, которые хорошо известны российским любителям кино.

Так, он сыграл в фильмах "Никто не хотел умирать", "Мертвый сезон" и "Солярис". Эти фильмы являются классикой советского кинематографа.