Советник Трампа заявил о неэффективности антироссийских санкций

Фото: DPA/TASS/Albin Lohr-Jones

Советник избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил в интервью российским СМИ на форуме в Давосе, что считает антироссийские санкции неэффективными. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Скарамуччи, санкции имели обратный эффект, так как помогли сплотить россиян вокруг президента. Тем не менее, в долгосрочной перспективе последствия санкций могут быть весьма болезненными.

Советник Трампа подчеркнул, что у России и США есть много общих задач. Он выразил надежду на то, что вскоре появится возможность возобновить переговоры и попытаться прийти к соглашению о смягчении антироссийских санкций.