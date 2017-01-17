Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2017, 09:15

Политика

Советник Трампа заявил о неэффективности антироссийских санкций

Фото: DPA/TASS/Albin Lohr-Jones

Советник избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил в интервью российским СМИ на форуме в Давосе, что считает антироссийские санкции неэффективными. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Скарамуччи, санкции имели обратный эффект, так как помогли сплотить россиян вокруг президента. Тем не менее, в долгосрочной перспективе последствия санкций могут быть весьма болезненными.

Советник Трампа подчеркнул, что у России и США есть много общих задач. Он выразил надежду на то, что вскоре появится возможность возобновить переговоры и попытаться прийти к соглашению о смягчении антироссийских санкций.

Ранее группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине и кибератаками. Ограничительные меры коснутся физических лиц и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого сенаторы сочтут ответственными за кибератаки против США, нарушение прав человека а также "действия на Украине и в Грузии".
Дональд Трамп жизнь в мире антироссийские санкции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика