Самолет из Ульяновска аварийно приземлился в Домодедове

В аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "РусЛайн", выполнявший рейс из Ульяновска в Москву. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Аварийная посадка была произведена в 18.15. Пострадавших нет", – сказал представитель Домодедова.
В аэропорту добавили, что все 28 пассажиров доставлены в аэровокзальный комплекс.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета Embrayer.
В настоящий момент первая взлетно-посадочная полоса закрыта на прием и отправку воздушных судов. Наземные службы аэропорта ведут работу по ликвидации последствий инцидента.
Аэропорт продолжает принимать и отправлять самолеты. Отклонений от расписания нет.