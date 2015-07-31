Самолет из Ульяновска аварийно приземлился в Домодедове

Самолет из Ульяновска совершил аварийную посадку в Домодедове

В аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "РусЛайн", выполнявший рейс из Ульяновска в Москву. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аварийная посадка была произведена в 18.15. Пострадавших нет", – сказал представитель Домодедова.

В аэропорту добавили, что все 28 пассажиров доставлены в аэровокзальный комплекс.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета Embrayer.

В настоящий момент первая взлетно-посадочная полоса закрыта на прием и отправку воздушных судов. Наземные службы аэропорта ведут работу по ликвидации последствий инцидента.

Аэропорт продолжает принимать и отправлять самолеты. Отклонений от расписания нет.