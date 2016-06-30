Более 120 пострадавших при теракте в Домодедове получили выплаты

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Более 120 пострадавших при теракте 2011 года в аэропорту Домодедово получили денежные компенсации, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Единовременные выплаты граждане получают из благотворительного фонда "Авиационный", о создании которого договорились руководство аэропорта и потерпевшие. На его счет переведено 150 миллионов рублей, сумма компенсаций для пострадавших варьируется от степени тяжести полученных травм.

Получить подробную информацию о переводе денег можно по телефону call-центра: 8 (495) 967-84-44. Операторы работают ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

Кроме того, сотрудники фонда начали проводить очные консультации пострадавших. Записаться на прием к специалистам можно также по телефону "горячей" линии.

Необходимую информацию о порядке оказания благотворительной помощи можно получить на сайте фонда "Авиационный". На портале также предусмотрена возможность внесения пожертвований удобными для интернет-пользователей способами.

24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово себя подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 37 и были ранены 172 человек.

Сторона обвинения считает, что к теракту привело введение руководством аэропорта новой системы досмотра, которая увеличила степень уязвимости.

Топ-менеджерам, а также совладельцу Домодедова Дмитрию Каменщику предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по данной статье – 10 лет.

Басманный суд арестовал имущество аэропорта Домодедово на 1 миллиард рублей. Ограничение снимут, как только все потерпевшие отзовут иски.