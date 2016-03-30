Пассажирка экстренно севшего в Москве самолета скончалась от сердечного приступа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гражданка Индии скончалась от сердечного приступа на борту самолета, экстренно севшего в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.

Ранее m24.ru сообщало, что самолет Etihad Airways, летевший из Абу-Даби в Чикаго, экстренно сел в аэропорту Домодедово.

"Во время нахождения самолета в воздушном пространстве России у пассажирки – гражданки Индии, предварительно, случился сердечный приступ, и командир принял решение об экстренной посадке в Москве. Однако к моменту приземления женщина скончалась", – сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время воздушное судно находится в аэропорту Домодедово. После осмотра аэропортовыми службами самолет продолжит полет в Чикаго.