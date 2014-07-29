Спецслужбы проверяют сообщение о бомбе в аэропорту Домодедово

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Правоохранительные органы проверяют сообщение о якобы заложенной бомбе в аэропорту Домодедово, сообщила M24.ru PR-директор авиаузла Дарья Коршунова.

По ее словам, неизвестный позвонил в справочную службу аэропорта и сказал, что заминирован один из терминалов. На место прибыли спецслужбы, которые проверяют сообщение. Сам аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводится.

При этом Коршунова отметила, что "телефонный террорист" не уточнил, в каком именно аэропорту якобы заложена бомба, но назвал терминал "Б", которого нет в Домодедово. Полиция устанавливает, откуда звонил злоумышленник.

"Интерфакс" уточняет, что аналогичное сообщение поступило и в аэропорт "Пулково", там было принято решение об эвакуации пассажиров и персонала.