В Домодедове задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

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Сотрудники уголовного розыска задержали в городе Домодедово мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

21-летний молодой человек был задержан 24 июля, он является гражданином Молдавии. В федеральный розыск молодой человек попал за совершение преступления, предусмотренного в статье "Мошенничество", за которую в уголовном кодексе Молдовы предусмотрено максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Мужчина был доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства.