Взрывчатки в сумке, обнаруженной в "Домодедово", не оказалось

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские на обнаружили взрывчатых веществ в бесхозной женской сумке, которую в понедельник обнаружили в столичном аэропорту "Домодедово",

"Никаких взрывных устройств в сумке не обнаружено. Установлена владелица сумки. Сейчас она находится в отделе полиции, где дает объяснения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Подозрительную женскую сумку нашли днем на территории сектора "В". Полицейские сразу оцепили место находки.

Сумку обследовали три собаки. Две из них подали знак "опасность". Однако, газоанализатор, с помощью которого полицейские также проверили сумку, наличия в ней взрывчатых веществ не показал.