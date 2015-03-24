В Домодедове после аварийной посадки самолета не работает одна из полос

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Легкомоторный самолет приземлился с неисправной стойкой шасси и заблокировал взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет Epiv LT выполнял рейс из города Брно, однако при приземлении в Домодедово обнаружилась проблема с одной из стоек шасси. Никто не пострадал, на борту самолета находились командир и второй пилот", - сказал источник агентства.

При этом в настоящее время самолет пока остается на одной из взлетно-посадочных полос, аэропорт "работает в одну полосу".

Как рассказал агентству ТАСС представитель аэропорта, закрытие одной из двух взлетно-посадочных полос не повлияет на график рейсов. "На график это никак не повлияет, потому что сейчас не "пиковое" время", - заявил он.