Глава полиции аэропорта "Домодедово" лишился должности

Начальник Линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" полковник полиции Василий Яремчук уволен со своего поста. Также будут уволены руководитель кадрового аппарата и замначальника полиции по охране общественного порядка линейного управления.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, причиной, по которой Яремчук покинул свой пост, стало увольнение задним числом полицейского линейного управления, совершившего преступление.

Напомним, 30 июня был задержан полицейский, подозреваемый в хищении колес с автомобиля, находившегося на парковке аэропорта. Накануне, то есть 29 июня, страж порядка написал рапорт на увольнение и был уволен по собственному желанию в тот же день.

Однако служебная проверка показала, что увольнение сотрудника было проведено после совершения преступления.