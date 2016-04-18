Прокуратора обжаловала продление домашнего ареста Каменщику

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Прокуратура обжаловала продление домашнего ареста председателю совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Его обвиняют в нарушении правил безопасности в воздушной гавани, сообщает Агентство "Москва".

Решение суда также обжаловали адвокаты. Дата и время судебного заседания по вопросу ареста Каменщика пока не назначены. По решению суда он пробудет под домашним арестом до 28 июля.

В качестве дополнительных ограничений Каменщику запрещен выход из жилого помещения, установлен запрет на общение со всеми, кроме родственников и адвокатов, а также запрет на телефонную связь и интернет.

По словам следователя в суде, вина совладельца Домодедова подтверждается собранными доказательствами, показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Просьбу оставить Каменщика под арестом, следователь обосновал тем, что тот может скрыться.

Адвокат Евгения Ионова, в свою очередь, настаивала на отсутствии оснований для продления меры пресечения и просила отпустить Каменщика под залог в 50 миллионов рублей. Кроме того, она отметила, что с момент заключения ее подзащитного под домашний арест "никаких следственных действий не проводилось".

По версии следствия, внедрение руководством Домодедово новой системы досмотра увеличило степень уязвимости аэропорта. Сторона обвинения считает, что это привело к теракту 2011 года, в результате которого погибли 37 человек, еще 127 получили серьезные увечья.