Многочасовые очереди выстроились на таможню в аэропорту Домодедово

Многочасовые очереди встали в аэропорту Домодедово на таможне, передает телеканал "Москва 24". Пассажиры проводили в ожидании приема по 1,5 часа.

Как рассказал Алексей, один из ожидающих в очереди, администрация воздушной гавани не организовала очередь должным образом. Все пассажиры с нескольких рейсов стояли в одно окно.

Молодой человек утверждает, что некоторые пассажиры, не выдерживая ожидания. падали в обморок.

На момент публикации, администрация аэропорта открыла дополнительное окно для приема пассажиров.