В Домодедово совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

В Домодедово самолет совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании "Днеправиа" Embraer ERJ 145 Москва-Днепропетровск аварийно сел в аэропорту Домодедово, сообщил представитель авиакомпании в Домодедово.

Инцидент произошел около полуночи из-за технической неисправности воздушного судна. По предварительным данным, причиной его посадки стало возгорание правого двигателя.

"Самолет, следовавший из Москвы в Днепропетровск, взлетел и был вынужден сразу вернуться в аэропорт из-за неисправности", - пояснил представитель перевозчика.

По его словам, пассажиры рейса в настоящий момент размещены в гостинице, их вылет в Днепропетровск запланирован на 18.20. В настоящее время ожидается прибытие самолета из Днепропетровска, который заберет пассажиров вчерашнего и сегодняшнего рейсов.

В результате происшествия никто не пострадал.