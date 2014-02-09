Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2014, 13:35

Регионы

В Домодедово совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

В Домодедово самолет совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании "Днеправиа" Embraer ERJ 145 Москва-Днепропетровск аварийно сел в аэропорту Домодедово, сообщил представитель авиакомпании в Домодедово.

Инцидент произошел около полуночи из-за технической неисправности воздушного судна. По предварительным данным, причиной его посадки стало возгорание правого двигателя.

"Самолет, следовавший из Москвы в Днепропетровск, взлетел и был вынужден сразу вернуться в аэропорт из-за неисправности", - пояснил представитель перевозчика.

По его словам, пассажиры рейса в настоящий момент размещены в гостинице, их вылет в Днепропетровск запланирован на 18.20. В настоящее время ожидается прибытие самолета из Днепропетровска, который заберет пассажиров вчерашнего и сегодняшнего рейсов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сайты по теме


Домодедово аэропорты самолеты авария чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика