Самолет Нью-Йорк – Мумбаи экстренно сел в Москве из-за болезни пассажира

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Мумбаи, совершил экстренную посадку в Домодедове из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили m24.ru в пресс-службе аэропорта.

В течение пяти минут после приземления к борту прибыли специалисты медслужбы и бригада Центра медицины катастроф.

Пассажира эвакуировали с самолета. Он получил первую помощь и был госпитализирован в ЦРБ города Домодедово.

После дозаправки в 13:09 по московскому времени самолет вылетел в аэропорт назначения.