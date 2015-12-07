Самолет Нью-Йорк – Мумбаи экстренно сел в Москве из-за болезни пассажира

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Мумбаи, совершил экстренную посадку в Домодедове из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили m24.ru в пресс-службе аэропорта.
В течение пяти минут после приземления к борту прибыли специалисты медслужбы и бригада Центра медицины катастроф.
Пассажира эвакуировали с самолета. Он получил первую помощь и был госпитализирован в ЦРБ города Домодедово.
После дозаправки в 13:09 по московскому времени самолет вылетел в аэропорт назначения.