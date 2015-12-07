Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря 2015, 16:28

Регионы

Самолет Нью-Йорк – Мумбаи экстренно сел в Москве из-за болезни пассажира

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Мумбаи, совершил экстренную посадку в Домодедове из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили m24.ru в пресс-службе аэропорта.

В течение пяти минут после приземления к борту прибыли специалисты медслужбы и бригада Центра медицины катастроф.

Пассажира эвакуировали с самолета. Он получил первую помощь и был госпитализирован в ЦРБ города Домодедово.

После дозаправки в 13:09 по московскому времени самолет вылетел в аэропорт назначения.

Домодедово самолеты госпитализация чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика