От Домодедово до "Красногвардейской" запустят экспресс-маршрут

До аэропорта Домодедово пустят новый экспресс-автобус

Новый экспресс-маршрут автобуса №522 "Аэропорт Домодедово" - "Метро "Красногвардейская" заработает с 9 ноября, сообщает Мосгортранс.

Автобусы будут курсировать ежедневно: от станции метро "Красногвардейская" с 6.15 до 22.15, от аэропорта Домодедово - с 7.15 до 23.15 с промежуточной остановкой "16-й автобусный парк".

Напомним, с 31 августа от остановки "Озерная улица" до аэропорта Шереметьево с 1.00 до 5.30 курсирует ночной автобус №Н1.

Его маршрут проходит по Озерной улице, через Ленинский проспект, Тверскую, далее через Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе до Шереметьево. В аэропорту автобус останавливается возле терминалов В, D и F, а также у гостиницы, дирекции и грузовых комплексов.