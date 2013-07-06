Шесть аэроэкспрессов были задержаны из-за сбоя в устройстве питания

Фото: ИТАР-ТАСС

Шесть аэроэкспрессов в Домодедово были задержаны днем в субботу, 6 июля, из-за поломки устройства бесперебойного питания. Всего было задержано 4 аэроэкспресса из Москвы и 2 в Москву. Кроме того, для ввода последующих поездов в график были отменены два аэроэкспресса.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, неполадки уже устранены.

"Сегодня в 15:33 на станции Космос Павелецкого направления Московской железной дороги по неустановленной пока причине вышло из строя устройство бесперебойного питания, находящееся на заводской гарантии и обеспечивающее работу аппаратуры автоматики и телемеханики",- говорится в сообщении.

Уточняется, что задержка была вызвана тем, что в результате инцидента аэроэкспрессы из аэропорта Домодедово и по направлению в аэропорт пропускались по резервной схеме с использованием диспетчерского аппарата станций.

В 17:00 работа аппаратуры была восстановлена, и поезда продолжили следовать по графику.