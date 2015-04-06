Вернувшийся в Домодедово Boeing не сможет вылететь в Токио из-за неисправности

Фото: M24.ru

Вернувшийся в столичный аэропорт Домодедово Boeing-787 авиакомпании Japan Airlines не сможет вылететь в Токио из-за обнаруженной неисправности, сообщает Агентство "Москва".

"Пассажиры точно не смогут отправиться на этом самолете. Борт либо будет заменен, либо люди будут ночевать в гостиницах и отправятся в Токио другими рейсами. Пока окончательного решения не принято", – рассказал агентству сотрудник авиакомпании.

Напомним, самолет Boeing-787 авиакомпании Japan Airlines, выполнявший рейс Москва – Токио, вынужденно вернулся в Домодедово. Причиной экстренной посадки лайнера стала выявленная неисправность – не убиралась стойка шасси. По расписанию рейс должен был отправиться в 17.15.

Стоит отметить, что 30 марта самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва – Бухарест, но вынужден был вернуться из-за неполадок с шасси. А 28 марта в аэропорту Шереметьево два воздушных судна задели друг друга крыльями во время буксировки.

Один из самолетов был пустым, на борту второго находились пассажиры. Оба лайнера получили повреждения обшивки, у одного из них испорчен сигнальный датчик.