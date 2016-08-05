Суд отказался возбуждать новое дело против Дмитрия Каменщика

Дмитрий Каменщик. Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Басманный суд признал законным отказ следствия возбуждать новое уголовное дело против владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика по факту двойного теракта в 2004 году.

Как сообщает РИА Новости, на возбуждении нового дела настаивали потерпевшие. Родственники погибших в терактах считают, что "террористки-смертницы смогли сесть на борта самолетов по вине Каменщика, который не организовал в аэропорту Домодедово нормальную систему безопасности".

Суд постановил отклонить жалобу потерпевших.

Теракт, о котором идет речь, произошел 24 августа 2004 года. На борту двух самолетов, вылетевших из Домодедова, сработали взрывные устройства, которые пронесли террористки-смертницы. В результате погибли 90 человек.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала от Следственного комитета прекратить другое уголовное дело в отношении Каменщика.

По версии следствия, Каменщик и другие топ-менеджеры внедрили новую систему досмотра на входах в аэровокзальный комплекс, что привело к увеличению степени уязвимости аэропорта и дало террористам возможность совершить взрыв в аэропорту 24 января 2011 года.