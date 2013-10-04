Самолет с российскими дипломатами вылетел в Москву из Туниса

Борт МЧС доставит в Москву сотрудников российского посольства в Ливии

В пятницу, 4 октября, самолет МЧС с сотрудниками посольства Ливии и членами их семей приземлится в аэропорту Домодедово. Всего из Туниса в российскую столицу доставят более 50 человек, которые накануне были эвакуированы из посольства Ливии.

Решение об эвакуации было принято после заявления министра иностранных дел Ливии Мохаммеда Абдель-Азиза о невозможности обеспечить на данном этапе охрану и безопасность российского посольства, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, что на российскую дипмиссию в столице Ливии напала группа боевиков с пулеметами и ручными гранатами, которые расстреляли один из автомобилей посольства, а затем пытались ворваться в здание дипмиссии и сорвали российский флаг. Охрана открыла ответный огонь, пять человек были ранены, один из них позже скончался. Россиян среди пострадавших не было - сотрудники посольства с семьями успели укрыться в защищенных помещениях.

Таким боевики решили "отомстить" российской стороне за убийство ливийского офицера россиянкой Екатериной Устюжаниновой.