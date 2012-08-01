Задержан бизнесмен, виновный в мошенничестве на 111 млн рублей

ИТАР-ТАСС

В подмосковном Домодедово был задержан бывший генеральный директор коммерческой фирмы С. Новиков. Ранее он был осужден на 7 лет за мошенничество с квартирами, общая стоимость которых - свыше 111 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте прокуратуры Московской области, Х. Сафиуллин, осужденный вместе с Новиковым, по-прежнему находится в розыске.

В конце августа – начале сентября 2005 года Сафиуллин, являвшийся генеральным директором ООО "ЖБИ" и Новиков, отстраненный от должности директора ООО "Вертикаль" по решению общего собрания учредителей, изготовили поддельные документы. Это было сделано с целью завладеть правами дольщиков на квартиры в одном из домов в Домодедовском районе Подмосковья. Общая стоимость квартир оценивается более чем в 111 миллионов рублей. Потерпевшими от действий мошенников были признаны 75 граждан-соинвесторов.

Обвинительный приговор по этому делу был вынесен Домодедовским городским судом в июле 2009 года. Сафиуллин был признан виновным в покушении на мошенничество, а Новиков - в пособничестве этому преступлению. В итоге Новиков и Сафиуллин были приговорены к 7 годам колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу подсудимые должны были находиться на свободе под подпиской о невыезде. Однако Новиков и Сафиуллин нарушили подписку о невыезде и скрылись, в связи с чем они и были объявлены розыск.