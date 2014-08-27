Спектакль Славы Полунина о клоунах на пенсии покажут в Доме музыки

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый сезон в Театральном зале Дома музыки откроется камерным спектаклем актера-мима Славы Полунина "Чу…". Это трогательная история о состарившихся всеми забытых клоунах. В основу постановки положены реальные судьбы цирковых артистов.

Герои "Чу…" - клоуны, покинувшие сцену, списанные со счетов. Они обитают на чердаке дома на берегу реки Чу. Там, среди пыльных вещей, каждый вечер клоуны разыгрывают представления, воскрешая в памяти былые счастливые времена. Зрители не рукоплещут артистам, но те все равно счастливы - они играют, а потому живут.

"Старая клоунада – совершенно удивительный мир фантазии и юмора, который, кажется, находится совершенно в другом измерении, в ином мире. Здесь живут фантастически яркие и неисправимо сумасшедшие личности. Именно таким людям и посвящен новый спектакль Славы Полунина", - отметили организаторы.

Маленькое пространство Театрального зала вместит лишь 500 зрителей. Полунин изначально хотел играть "Чу…" в уютной обстановке, не планируя грандиозного шоу.

"Я хочу видеть глаза каждого зрителя, подойти потрогать каждого по руке, видеть, как человек волнуется, как краской заливается его лицо. Для меня это – возвращение к самой сердцевине театра", - отметил Слава Полунин.

Спектакль покажут 9,10, 12, 13, 15, 16, 18 и 19 сентября. Начало в 19.00.

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Вячеслав Полунин прославился проектами "Асисяй!", "Низзя", "Грустная канарейка" и Snow Show. Западная пресса назвала российского лицедея лучшим клоуном эпохи. За свои работы Полунин удостоен театральных премий "Триумф", Лоуренса Оливье, "Золотой ангел" и "Золотой нос".