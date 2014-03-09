Дневник Паралимпиады в Сочи: день второй

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России закрепила преимущество в общем медальном зачете Паралимпиады. Во второй день соревнований наши паралимпийцы выиграли еще пять наград.

Таким образом, общее количество выигранных сборной России медалей достигло 17 - в копилке насчитывается 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград.

Самой удачной для российских спортсменов стала лыжная гонка на 15 километров сидя. Наши лыжники заняли весь пьедестал. Лучшее время показал Роман Петушков, серебро досталось Иреку Зарипову, а бронза - Александру Давидовичу.

Кроме того, россияне выиграли две бронзовых медали. В лыжной гонке на 12 километров сидя отличилась Светлана Коновалова, а в супергигантском слаломе - Алексей Бугаев.

Отметим, что второе место в медальном зачете занимает команда Украины, у которой 2 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых награды. На одну бронзу от Украины отстает Япония.

[html] [/html]