Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность экстрадиции в США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сообщает BBC.

По его словам, этот вопрос могут решить лишь миграционные органы России или лично Владимир Путин. Песков подчеркнул, что Сноуден "не игрушка, которую можно подарить, он – человек".

Также он напомнил, что если Сноуден вернется в Штаты, ему может угрожать смертная казнь, так как там до сих пор существует такая мера наказания.