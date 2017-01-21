Форма поиска по сайту

21 января 2017, 14:11

Политика

Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность экстрадиции в США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сообщает BBC.

По его словам, этот вопрос могут решить лишь миграционные органы России или лично Владимир Путин. Песков подчеркнул, что Сноуден "не игрушка, которую можно подарить, он – человек".

Также он напомнил, что если Сноуден вернется в Штаты, ему может угрожать смертная казнь, так как там до сих пор существует такая мера наказания.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов. В них содержалась информация о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

В Штатах разоблачителя обвиняют в несанкционированном распространении секретной информации, ему грозит суровое наказание. 1 августа 2014 года Эдвард Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство. Недавно он попросил уже экс-президента Обаму о снисхождении.

