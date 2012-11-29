Митинги на Болотной были полезны для страны - Медведев

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что митинги на Болотной площади были полезны для страны, так как диалог власти с обществом стал более активным.

"Я могу понять выход людей на улицу с требованиями к власти, это нормально абсолютно. И для власти полезно, потому что в этом случае диалог становится более активным", - заявил премьер в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что может понять разочарование людей итогами выборов, потому что "кто-то выигрывает, кто-то проигрывает". "Очень неприятно, когда ты понимаешь, что в парламенте нет людей, которые тебе симпатичны, которые представляют спектр твоих политических взглядов", - сказал Медведев.

Вместе с тем, по его мнению, любые протесты должны проходить в рамках закона. "Любой человек, который собирается протестовать, должен понимать, что, даже если ему очень не нравится нынешняя политическая система и набор политических лидеров, нельзя бить полицейских, нельзя нарушать закон, нельзя уничтожать чужое имущество. За это придется ответить", - подчеркнул глава правительства.

Говоря о судебных процессах по "болотному делу", Медведев напомнил, что решение в отношении обвиняемых находится исключительно в компетенции суда. "Мне бы не хотелось вторгаться в компетенцию суда, и я не буду комментировать его будущее решение. Скажу лишь одно - все-таки мы все должны стать чуточку более цивилизованными", - сказал Медведев.

Он также выразил несогласие с мнением тех, кто считает, что в стране снова закручиваются гайки. Премьер считает, что общество развивается и становится более современным, более открытым. Отсюда столько запросов к власти.

"Когда страна неблагополучная, люди гораздо меньше предъявляют требований к власти, чем сейчас. Их задача — просто выжить. А то что такой общественный запрос вырос во время выборов в 2011 году,— это свидетельство взросления нашего гражданского общества. Мне кажется, что эти репрессивные ожидания — это определенный политический прием, часть политической программы. Не более того", - сказал Медведев.

Напомним, митинг на Болотной площади прошел 6 мая и завершился столкновениями с полицией. В результате пострадали десятки людей, более 400 демонстрантов были задержаны. Сейчас под следствием в связи с беспорядками находится около 20 человек.