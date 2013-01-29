Правительство рассмотрит вопрос размещения МФЦ в феврале

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил создание специальной рабочей группы при правительстве, которая в феврале рассмотрит вопрос размещения многофункционального центра.

С предложением создать группу выступил руководитель рабочей группы по созданию МФЦ в России Александр Волошин. Он считает, что финансовый центр в Москве не может быть расположен в одном месте. "Международный финансовый центр в Москве, очевидно, не может быть упакован в одном месте … Даже в Лондоне при наличии Сити и Кэнэри-Уорф огромное количество инвестиционных институтов, финансовых учреждений разбросано по всему Лондону. Мы не можем сказать "Голдман Сакс", "Морган Стэнли", где им располагать свои офисы: они их расположат там, где они решат. Но мы можем создавать для этого комфортные условия и какие-то стимулы разного рода", – сказал он.

В настоящее время существуют три варианта размещения МФЦ: в Москве (в пределах МКАД), на территории Новой Москвы или за МКАД на северо-западе столицы.