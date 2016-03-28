Фото: ТАСС/Астахов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался против возрождения налога на бездетность. Он существовал еще в Советском Союзе, в России был отменен, сообщает ТАСС.

"Нужно очень четко просчитывать последствия. Этот налог был самым непопулярным в советский период. Мужики не могли понять – я ничего не сделал, никакого преступления не совершил – за что с меня деньги дерут", – заявил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что ввод налога на бездетность не планируется.

"Может быть, имеет смысл подумать о создании фонда поддержки матерей-одиночек, если они не способны взыскать деньги с бывших мужей", – отметил председатель кабинета министров.

По его словам, это также является непростой задачей, но в данной затее присутствует социальная справедливость, а в дополнительном налогообложении бездетных граждан – нет.