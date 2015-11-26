Россия введет санкции против Турции

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Россия введет ограничительные меры против Турции из-за атаки на самолет Су-24. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В течение двух дней ведомства должны подготовить ряд предложений по ограничению экономических, торговых, финансовых, туристических и других связей с Турцией. Все рекомендации сведут в единый нормативный акт, который подпишет президент. Указ будет принят на основании закона о специальных экономических мерах 2006 года, который и рассчитан на подобные ситуации.

"В этих документах речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах", – уточнил Медведев.

Он добавил, что ограничения коснутся соглашения о введении льготного режима для услуг и инвестиций с Турцией.

Медведев поручил в течение двух дней разработать санкции против Турции

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, нормы ВТО позволяют ввести экономические санкции в случае угрозы национальной безопасности, а именно такой период сейчас и переживает Россия.

Улюкаев также отметил, что Россия может ввести ограничения на использование воздушного пространства, изменить таможенные пошлины, запретить турецким суднам заходить в российские в порты.

Ранее m24.ru сообщало о введении усиленного контроля за поставками продовольствия из Турции со стороны Минсельхоза. Проверку всей турецкой агропродукции начал Россельхознадзор. Роспотребнадзор также внимательно следит за качеством товаров из Турции. А глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о возможности замены турецких овощей и фруктов продуктами из стран СНГ и Ирана, а также Абхазии.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было.

Самолет упал с высоты 6 тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. Он находится на российской военной базе в Латакии.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Ростуризм и МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию, многие туроператоры приостановили продажу путевок.

В Общественной палате предложили распространить на Анкару продуктовое эмбарго, которое сейчас действует в отношении ЕС, США, Канады и других стран, которые год назад ввели санкции против России из-за украинского кризиса. В некоторых российских регионах коммерсанты уже начали выводить из оборота турецкие овощи и фрукты.