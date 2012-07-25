"Коммерсантъ": среда, 25 июля 2012 года

«Все, что делает государство, всегда скучно и бездарно»

Дмитрий Медведев поговорил с бизнесом о «дорожных картах»

Председатель правительства Дмитрий Медведев вчера обсудил с представителями

рабочих групп так называемой «Предпринимательской инициативы» подготовку «дорожных карт» дерегулирования экономики. Как выяснилось, к трем уже

подписанным «картам» есть обоснованные претензии, четвертую из-за тех же претензий

бизнеса разработчики отозвали прямо на заседании, еще четыре готовятся. Выявленные

проблемы «дорожных карт» не отличаются по существу от большинства регуляторных

проблем правительства. Делая формально одно и то же дело, власть и бизнес имеют

принципиально разное видение того, зачем и кому нужен продукт их совместной работы.

Дмитрий Бутрин, "Ъ"



Раздай оружие

Сенатор Торшин предлагает вооружить население пистолетами

Вчера первый вице-спикер Совета федерации Александр Торшин выступил

с экспертным докладом, обосновывающим необходимость введения в России

свободного оборота короткоствольного оружия. Соответствующий законопроект

сенатор планирует подготовить уже осенью, а пока обещает, что продажа населению

такого оружия способна принести в бюджет до 1 трлн руб. за пять лет. Впрочем,

против изменения законодательства выступают Общественная палата и МВД.

Кроме того, господина Торшина поддерживают далеко не все соратники по «Единой

России».

Иван Буранов, Наталья Корченкова, Елена Черненко, "Ъ"

Гостиному Двору уполовинили смету

В Минкульте искали следы 12,6 млн рублей, выделенных на реставрацию

Вчера весь день в Министерстве культуры РФ и в офисе ООО «Альфарекон» шли обыски

и выемка документов. Следственные действия проводились в рамках расследования

дела о хищении средств, выделенных на реставрацию ярославского Гостиного Двора.

Как считают следователи, во время восстановления ротонды здания было похищено

12,6 млн руб.— более половины сметной стоимости работ. Интересно, что проводившая

реставрацию компания «Альфарекон» в прошлом году получила премию «Культурное

наследие» — за «активную деятельность по сохранению памятников культуры

Ярославля».

Владислав Трифонов, "Ъ"



Бывший вице-мэр Москвы сказал последнее слово в свое оправдание

Экс-чиновник считает, что у прокуратуры нет доказательств его вины

В Пресненском суде Москвы с последним словом вчера выступил бывший вице-мэр

столицы, заслуженный строитель России, экс-глава Мосинвестконтроля Александр

Рябинин. Экс-чиновник обвиняется в хищении в 2009 году мошенническим путем

нежилого помещения у главы управляющей компании «Авеню менеджмент» Сергея

Гляделкина. Александр Рябинин, как и его подельник, предполагаемый посредник в

совершении хищения недвижимости гендиректор клининговой компании ЗАО «Комвест»

Вадим Козлов, попросил суд себя оправдать, настаивая на собственной невиновности.

Юрий Сенаторов, "Ъ"



Михаил Ходорковский пошел по надзору

Председатель Верховного суда обязал Мосгорсуд рассмотреть жалобы по делу

ЮКОСа

Вчера председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев отменил

постановление судьи этого же суда, который, не найдя во втором деле ЮКОСа

политической составляющей, признал приговор Михаилу Ходорковскому и Платону

Лебедеву законным и обоснованным. Надзорные жалобы осужденных господин

Лебедев направил для рассмотрения в президиум Мосгорсуда. Тем не менее защита

фигурантов дела отнеслась к решению председателя скептически.

Алексей Соковнин, "Ъ"

Невроз — находка для танцора

Компания Сары Шелтон Манн выступила в Москве

На территории «Пrоект_Fабrика» в рамках Летней школы танца ЦЕХ под эгидой

двусторонней российско-американской президентской комиссии и при поддержке

посольства США компания Сары Шелтон Манн из Сан-Франциско представила

трехчастный вечер, состоящий из уличного перформанса «Fred», дуэта «Loop» и

спектакля «Zeropoint» на сцене Актового зала. Новинки американской танцевальной моды

изучала Татьяна Кузнецова.

Татьяна Кузнецова, "Ъ"



«Мы вышли на тот уровень, когда можем всерьез бороться за олимпийское золото»

Валентина Радионенко считает, что спад в российской спортивной гимнастике преодолен

Сборная России по спортивной гимнастике после провалов на двух последних

Олимпиадах — в Афинах и Пекине — на Играх в Лондоне способна совершить прорыв и

бороться за медали самого высокого достоинства. Государственный тренер ВАЛЕНТИНА

РОДИОНЕНКО в интервью корреспонденту “Ъ” АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВУ рассказала об

объективных предпосылках для этого, лидерах команды, а также об основных соперниках.

Александр Петров, "Ъ"