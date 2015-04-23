Правительство РФ сохранит накопительную часть пенсии

Власти сохранят накопительную часть пенсии

Правительство РФ приняло решение о сохранении накопительной части пенсии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра, это решение поддерживают большинство экспертов и граждан России, передает ТАСС.

"Мы должны развивать предсказуемую пенсионную систему, естественно, заниматься ее совершенствованием, оптимизацией ряда пенсионных механизмов", – подчеркнул глава правительства. Он поручил Минфину и Министерству экономического развития представить предложения по балансировке бюджета с учетом решения по накопительной части пенсии и подготовить предложения по более эффективному использованию этих средств.

"Имею в виду их использование не только и не столько для погашения дефицита бюджета, но и на поддержку инвестиций, на развитие экономики, особенно в условиях закрытых для нас рынков иностранной финансовой ликвидности", – заявил премьер-министр.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.