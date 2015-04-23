Правительство РФ сохранит накопительную часть пенсии

Правительство РФ приняло решение о сохранении накопительной части пенсии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По словам премьер-министра, это решение поддерживают большинство экспертов и граждан России, передает ТАСС.
"Мы должны развивать предсказуемую пенсионную систему, естественно, заниматься ее совершенствованием, оптимизацией ряда пенсионных механизмов", – подчеркнул глава правительства. Он поручил Минфину и Министерству экономического развития представить предложения по балансировке бюджета с учетом решения по накопительной части пенсии и подготовить предложения по более эффективному использованию этих средств.
"Имею в виду их использование не только и не столько для погашения дефицита бюджета, но и на поддержку инвестиций, на развитие экономики, особенно в условиях закрытых для нас рынков иностранной финансовой ликвидности", – заявил премьер-министр.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.
Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.
В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.
Накопительная пенсияПенсионные накопления – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.
Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.