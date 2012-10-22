Сайт Общественного телевидения заработает в течение двух недель

Фото: ИТАР-ТАСС

Сайт Общественного телевидения (ОТВ) заработает максимум через две недели. Тестовое вещание телеканала на портале ориентировочно появится в январе 2013 года.

"Это будет сайт Общественного телевидения, мы планируем наполнять его информацией, сайт будет работать где-то через дней десять, максимум две недели, сейчас идет процесс запуска, регистрация, улаживание юридических моментов", - сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОТВ Игорь Найговзин.

По его словам, точная дата запуска пробного интернет-вещания ОТВ пока не известна. Возможно, оно начнется 19 января. Как отметил Найговзин, интернет-вещание будет круглосуточным, штат телеканала и программа передач еще формируется.

Найговзин подчеркнул, что интернет-вещание канала продолжится и после запуска ОТВ на телеэкранах. Канал будет вещать только в цифровом варианте, предполагается, что в таком формате он заработает 17 мая.

Напомним, месяц назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев учредил Общественное телевидение России. Новый телеканал должен будет освещать проблемы гражданского общества, причем полностью независимо от партийных позиций.

Генеральным директором канала был назначен Анатолий Лысенко. А председателем совета ОТВ был избран народный артист России Олег Табаков.