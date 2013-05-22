Форма поиска по сайту

22 мая 2013, 13:34

Утверждены новые правила использования газа в домах

В России повысили требования к безопасности при использовании газа

Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении требований безопасности при использовании газа. Речь идет о внутридомовом и внутриквартирном оборудовании.

Правила использования и содержания приборов прописаны в документе, который опубликован на сайте правительства. Он будет интересен не только потребителям, но и самим компаниям. Например, в нем указано, как правильно заключать договор о техосблуживании, что должно быть указано в обязанностях сторон, а так же как делать расчеты.

При этом отключить газ исполнитель может по своему усмотрению - даже без уведомления заказчика. В постановлении подчеркивается, что эти меры будут способствовать снижению аварийности.

Утвердить новую инструкцию должны в течение полугода. Федеральной службе по тарифам поручено откорректировать плату за газ, учитывая аварийно-диспетчерское обслуживание.

Напомним, ранее премьер-министр подписал постановление правительства, касающееся альтернативных видов топлива, по которому не менее половины общественного транспорта планируется перевести на газ.

