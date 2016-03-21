Бывших военных в регионах обеспечат жильем – Медведев

Премьер-министр России подписал постановление о выделение регионам средств на обеспечение жилплощадью бывших военнослужащих и лиц, приравненных к ним. Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании с вице-премьерами

"Еще один документ, который я подписал, – он регулирует порядок выделения регионам денег на обеспечение жильем бывших военнослужащих, а также тех, кто к ним приравнен. Бывшие сотрудники органов внутренних дел, уголовно- исполнительной системы, спасатели, которые вышли в отставку – все они относятся к этой категории", – цитирует Медведева ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что на реализацию этой программы в бюджете на 2016 год предусмотрен 1 миллиард 700 миллионов рублей. Правила распределения средств уже утверждены, необходимо как можно быстрее передать их в региональные бюджеты, добавил он.