Дмитрий Медведев запретил покупку иностранного софта для госнужд

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете иностранного ПО при закупках для государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте правительства России.

Исключение составят случаи, когда программы с необходимыми характеристиками в России отсутствуют. В июне этого года вышел федеральный закон, предусмотривающий создание реестра российских программ. На этот список и нужно будет опираться при закупках.

Запрет не распространяется на закупки программного обеспечения диппредставительствами и консульскими учреждениями РФ для работы на территории иностранных государств.

Созданием реестра займутся федеральные ведомства: Минкомсвязи в течение двух месяцев подготовит классификатор программ и соберет экспертный совет, который будет формировать список; Минфин представит в правительство проект акта о внесении изменений в правила определения требований к закупаемым товарам, работам и услугам.

По данным кабмина, исключение иностранных программ проходит в рамках программы импортозамещения. Закон вступит в силу 1 января 2016 года.