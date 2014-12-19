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Технологии

19 декабря 2014, 16:30

В центре "Сколково" будут создавать альтернативные источники энергии

Дмитрий Медведев Сколково технологии инновации Сергей Собянин Panasonic

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В инновационном центре "Сколково" в 2015 году появится научно-исследовательская база компании Panasonic. Соглашение об открытии научного центра подписали президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг и президент компании Panasonic Сигео Сузуки, передает "ТАСС".

Планируется, что к 2017 году в "Сколкове" будет работать не менее 30 сотрудников российского офиса Panasonic. Суммарный бюджет проекта превысит 160 миллионов рублей.

Исследователи займутся поиском и созданием альтернативных источников энергии, в том числе соляных батарей и систем накопления и хранения электричества: топливных ячеек и аккумуляторов. "Центр сосредоточится на создании энергоэффективных решений для высокотехнологичных и энергоемких отраслей российской экономики", - поясняется в сообщении "Сколкова".

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"Нас радует и тот факт, что группу ключевых партнеров "Сколково", большинство в которой составляют европейские и американские корпорации, пополнила первая компания из Японии", - цитирует "ТАСС" президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга.

Отметим, договор был заключен в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перед заседанием президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию.

В заседании принял участие также мэр Москвы Сергей Собянин.

Открывая заседание, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подвел итоги года в рамках реализации стратегии инновационного развития России на период до 2020 года.

"Первые несколько лет важно было увеличить восприимчивость бизнеса и экономики к инновациям, запустить, что называется, самовоспроизводящий спрос на инновации. Отмечу главное - за достаточно ограниченные сроки удалось создать в целом базовую инфраструктуру поддержки. Мы вот встречаемся в иннограде "Сколково", еще несколько лет назад здесь было чистое поле. Сегодня тут уже более тысячи стартапов работает. Скоро здесь появится научно-образовательный центр мирового уровня "Сколтех", - отметил Медведев.

"Москва в цифрах": Каким будет комплекс "Сколково"

Напомним, "Сколково" - это строящийся в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.

Как ранее сообщало M24.ru, вокруг иннограда "Сколково" построят технико-внедренческие кластеры, где будут развивать инновационные проекты, разработанные в фонде. В радиусе 3 километров от "Сколкова" планируется создать городки с производственными объектами, жильем и социальной инфраструктурой.

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