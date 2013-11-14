Дмитрий Ливанов поручил разобраться в ситуации с увольнениями в МГУ

В МГУ из-за отсутствия средств увольняли преподавателей

Московский государственный университет имени Ломоносова оказался в центре скандала. Министр образования Дмитрий Ливанов поручил разобраться в ситуации с массовыми увольнениями преподавателей, сообщает телеканал "Москва 24".

Ливанов отметил, что любые кадровые изменения должны быть обоснованы.

По словам педагогов, ВУЗ не получил от правительства средств на повышение зарплат сотрудникам, хотя это и предусматривалось. В итоге университет был вынужден уволить некоторых преподавателей, чтобы увеличить зарплаты остальным.

Сокращения коснулись в основном совместителей, то есть тех, у кого основное место работы не в МГУ. Некоторых, по словам сотрудников вуза, вынуждали подавать заявления на увольнение по собственному желанию.

Отмечается, что в связи с увольнениями преподаватели начали собирать подписи под открытом письмом на специальном сайте.

В то же время ректор МГУ Виктор Садовничий опроверг сообщения о массовых увольнениях, назвав их слухами. По его словам, из вуза не уволили ни одного штатного сотрудника.