Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский выпустят новые альбомы

Фото: facebook.com/annanetrebko

2 сентября на Deutsche Grammophon состоится релиз нового диска Анны Нетребко Verismo. Об этом сообщает официальная страница певицы на Facebook.

Ожидаемый с таким же нетерпением, как и предыдущий CD Verdi в 2013 году, альбом Verismo познакомит слушателей с вновь открывшимися вокальными и артистическими возможностями Анны Нетребко. Самое востребованное российское сопрано продолжает расширять вокальный и артистический диапазон в музыке Пуччини, Чилеа и Джордано. В диск вошли арии и дуэты из "Манoн Леско", "Мадам Баттерфляй", "Тоски", "Адрианы Лекуврёр" и "Андре Шенье".

В записи принял участие Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия под управлением дирижера Антонио Паппано. Драматический тенор Юсиф Эйвазов, который по совместительству является супругом певицы, стал партнером Нетребко в этом проекте.

Говоря о своем выборе репертуара для диска, Нетребко отмечает: “Я считаю, что мой голос, профессиональные знания и интуиция отвечают выбранным партиям. И я собрала их вместе, приложив много усилий, чтобы попытаться проникнуть во все тонкости направление веризма в опере и представить их на должном уровне”.

Диск другого исполнителя, всемирно известного российского баритона Дмитрия Хворостовского выпускает звукозаписывающая компания Delos. Релиз состоится 12 августа. В аннотации отмечено, что в этой работе певец возвращается к оперными шедеврами своей родины. Это сцены из оперы Сергея Прокофьева "Война и мир", арии из "Мазепы" Чайковского, "Иоланты" и "Пиковой дамы". Есть на диске и раритет – "Демон" Антона Рубинштейна, к воплощению которого была привлечена сопрано Асмик Григорян. О девушке пишут как о "сенсационном открытии" последних сезонов. Особого внимания Delos удостоил Госоркестр имени Светланова.

Еще одна новинка будет доступна 30 сентября – Sony Classical представит первый студийный альбом Люки Дебарга, лауреата XV конкурса имени Чайковского. Чуть раньше, 24 сентября, пианист откроет новый сезон Национального филармонического оркестра России в Светлановском зале Дома музыки. Даниил Трифонов также порадует своих поклонников релизом – 7 октября на Deutsche Grammophon выйдет СD Transcendental со всеми концертными этюдами Ференца Листа. "Техническая виртуозность этого композитора – только средство, чтобы передать перепады эмоций. Его смелые гармонические и структурные новшества открывают новые горизонты эмоционального и психологического выражения в музыке. Его сочинения можно охарактеризовать как динамическое изображение душевных переживаний романтической души", – говорится в аннотации к диску.