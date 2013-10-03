Писатели: Дмитрий Глуховский

Писатель Джо Аберкромби рассказал о современной фантастике

В рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки в парке "Музеон" прошли публичные дискуссии с популярными писателями. Во время одной из встреч писатель Дмитрий Глуховский побеседовал с посетителями о современной фантастике. Сетевое издание М24.ru поводило прямую трансляцию мероприятия.

Творчество Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, ведущий телевидения и радио. Дебютировал как сетевой автор с фантастическим романом-антиутопией "Метро".

Родился в России 12 июня 1979 года. Начальное образование получил в московской школе им. В.Д. Поленова с углубленным изучением французского языка. Четыре с половиной года жил и учился в Израиле, работал в Германии и во Франции. Был военным корреспондентом в Израиле и Абхазии, работал на "Радио России", в телерадиокомпании Deutsche Welle, на каналах Euronews и Russia Today в качестве корреспондента кремлевского пула. Владеет пятью языками. Женат, есть дочь.

Роман "Метро" начал публиковаться в Интернете по главам, продолжение регулярно выкладывалось на сайте www.m-e-t-r-o.ru. В 2005 году издательстве "Эксмо" опубликовало его под названием "Метро 2033". В 2007 году роман был переиздан издательством и признан лучшим дебютом по версии "Еврокон" - ежегодного конгресса Европейского общества научной фантастики.

В 2007 году выходит вторая книга автора — "Сумерки". По словам Глуховского, это роман-метафора, замаскированный под триллер, не имеющий ничего общего с первым произведением.

В 2008 году открывается сайт m2034.ru, где Глуховский выкладывает главы нового романа "Метро 2034". Как говорит сам автор, это не продолжение "Метро 2033", а параллельная история с другими героями. После сетевой презентации книга издается в 2009 году. В 2010 году выходит книга Глуховского "Рассказы о Родине". В Интернете публикуются сборники рассказов "Ночь", "Рассказы о животных", пьеса Infinita Tristessa.

В 2013 году вышел новый роман Дмитрия Глуховского "Будущее", до конца года планируется также издание книги "Метро 2035".

Более подробную информацию можно получить в блоге писателя и на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Названия и имена, упоминавшиеся в выступлениях писателей

Джордж Мартин (20 сентября 1948 г.) - американский писатель и сценарист, создатель серии эпических фэнтези-романов. В 1991 году начал писать "Песнь Льда и Огня". Изначально задуманная как трилогия, к настоящему моменту она разрослась до пяти опубликованных томов, еще два находятся в проекте. Три первых романа серии были награждены премией "Локус" за лучший роман фэнтези в 1997, 1999 и 2001 годах. Серия была переведена более чем на 20 языков. Четвертый и пятый тома достигали первого места в списке бестселлеров The New York Times. Действие "Песни Льда и Огня" происходит в вымышленном мире, на континенте Вестерос, напоминающем Европу Позднего Средневековья. Лето и зима длятся здесь годами; события книг охватывают несколько лет, на которые приходится конец долгого десятилетнего лета, осень и начало тяжелой и неопределенно долгой зимы.

"Падшие ангелы" (Fallen Angels) - экзистенциальная урбанистическая драма китайского режиссера Вонга Карвая, вышла в Гонконге в 1995 году. Сюжет фильма развивается на шумных улицах Гонконга, и включает две основные линии. Одна из них связана с киллером, работающим с девушкой, которая подчищает все его следы. Ни разу не встретившись за несколько лет сотрудничества, они так хорошо изучили психологию и привычки друг друга, что начинают искать встречи. Другая линия касается Хэ, молчаливого парня, который неожиданно влюбляется в случайно встретившуюся девушку. Обе линии сюрреалистически пересекаются на улицах ночного Гонконга. Картина получила 2 премии "Золотая лошадь": за песню (Уильям Чан, Вон Миниам) и работу художника (Уильям Чан), а также 3 Гонконгских киноприза: за операторскую работу, музыку и второплановую женскую роль (Кэрен Мок).

"Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) — американский пост-апокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом, основанный на одноименной серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом. В центре сюжета небольшая группа людей, пытающаяся выжить после зомби-апокалипсиса.

Уильям Гибсон - американский писатель-фантаст, с 1967 года живущий в Канаде. Считается основателем стиля киберпанк, определившего жанровое лицо литературы 1980-х. Его трилогия "Киберпространство" ("Нейромант", "Граф Ноль", "Мона Лиза Овердрайв") привлекла миллионы читателей. Проза Гибсона имеет ярко выраженный социально-психологический и социально-философский характер. Лауреат премий "Хьюго" и "Небьюла", а также премии Филипа К. Дика (1985).

Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму. Он получил прозвище "Король ужасов". Кинг опубликовал 50 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. За свое творчество автор получил премию Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези, награду Британского общества фэнтези. Его повесть "Промежуточная станция" была кандидатом на премию "Небьюла", а рассказ "Человек в черном костюме" получил премию О. Генри. В 2003 году Национальный фонд книг наградил Кинга медалью за выдающийся вклад в американскую литературу. Награды за вклад в литературу он получал на протяжении всей карьеры - это премия За вклад в мировое Фэнтези (2004), награда от Канадской ассоциации книготорговцев (2007), звание Великого Магистра от Американских писателей мистиков (2007).

Братья Стругацкие — Аркадий Натанович Стругацкий и Борис Натанович Стругацкий — советские писатели, соавторы, сценаристы, классики современной научной и социальной фантастики. Первая книга братьев Стругацких - повесть "Страна багровых туч" - вышла в 1959 году и была написана на спор с женой Аркадия Натановича Еленой Ильиничной. Последующие книги, связанные с первыми общими героями, — "Путь на Амальтею" (1960), "Стажеры" (1962), а также рассказы первого сборника Стругацких "Шесть спичек" (1960), положили начало многотомному циклу произведений о будущем Мире Полудня, в котором авторам хотелось бы жить.

Жюль Габриэль Верн (8 февраля 1828 года, Нант, Франция — 24 марта 1905 года, Амьен) — французский географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников научной фантастики. Член Французского Географического общества. По статистике ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь произведениям Агаты Кристи. Его книги были напечатаны на 148 языках.

Актуальные направления современной фантастики

Апокалиптическая и постапокалиптическая фантастика - тесно связанные жанры, действие в произведениях которых происходит во время или после катастрофы планетарного масштаба, например, столкновения с метеоритом, ядерной войны, экологической катастрофы, или эпидемии. Один из первых образцов современного постапокалипсиса - роман Мэри Шелли "Последний человек", в котором человечество гибнет от страшной эпидемии. В качестве похожего примера можно привести и повесть "Алая чума" Джека Лондона. Однако настоящий размах постапокалиптика получила в эпоху Холодной войны, когда над человечеством нависла реальная угроза ядерного холокоста. В этот период создаются такие произведения, как "Песнь о Лейбовице" В. Миллера, "Ужин во Дворце Извращений" Тима Пауэрса, "Пикник на обочине" Стругацких, "Мальвиль" Робера Мерля. Произведения в этом жанре продолжают создаваться и современными авторами, среди них "Метро 2033" Д. Глуховского.

В кино постапокалипсис представлен "Сталкером" А. Тарковского, сериями фильмов "Безумный Макс" и "Планета обезьян".

Киберпанк – жанр научной фантастики, рассматривающий эволюцию общества под воздействием новых технологий: телекоммуникационных, компьютерных, биологических, социальных. Фоном в произведениях жанра могут выступать киборги, андроиды, суперкомпьютер, служащие технократичным, коррумпированным и аморальным организациям или режимам. Термин "киберпанк" придумал писатель Брюс Бетке. Литературный критик Гарднер Дозуа подхватил его и стал использовать как название нового жанра, а также дал краткое и емкое определение киберпанка: "Высокие технологии и жалкая жизнь" (High tech, low life).

Одной из самых популярных тем жанра является виртуальная реальность. Отцами-основателями киберпанка называют Уильяма Гибсона ("Нейромант", 1984) и Брюса Стерлинга ("Схизматрица", 1985), а также Филипа К. Дика, который предвосхитил киберпанк еще в 1960-70-е годы в своих книгах "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", "Из глубин памяти", и других.

