28 января 2014, 23:01

Московское "Динамо" в домашнем матче уступило "Словану"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило братиславскому "Словану". Встреча завершилась со счетом 2:3.

Счет был открыт на 9-й минуте поединка. Пестунов реализовал большинство броском с "пятачка".

"Слован" отыгрался в середине второго периода. Гол был забит также при игре в формате "пять на четыре". Миклик поразил ворота Еременко выстрелом с середины зоны.

Третья двадцатиминутка началась крайне неудачно для "бело-голубых". Сначала Шкоула вывел "Слован" вперед, а затем Шатан убежал на рандеву с голкипером при игре в меньшинстве и переиграл Еременко.

На 52-й минуте Дугин отыграл одну шайбу, но на большее москвичам не хватило сил. Итоговый счет - 3:2 в пользу "Слована".

Тем не менее, "Динамо" сохранило за собой первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. После 50 игр в активе подопечных Знарка 105 очков.

