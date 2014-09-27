Защитник "Динамо" Самба дисквалифицирован на два матча за неприличные жесты

Фото: ИТАР-ТАСС

Защитник столичного "Динамо" Кристофер Самба дисквалифицирован на два матча решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Игрок пропустит две игры за неприличный жест в адрес болельщиков "Торпедо", сообщает пресс-служба РФС.

Самба показал неприличный жест болельщикам, которые оскорбляли его на протяжении первого тайма матча "Торпедо" - "Динамо".

В понедельник торпедовцы проиграли в Раменском "Динамо" со счетом 1:3. В рапорте имеется запись, что на протяжении всего матча до замены защитника "Динамо" Кристофера Самба в секторе "А" западной трибуны, где располагались болельщики "Торпедо", при получении мяча Самба звучало "уханье".

В перерыве игрок попросил замену. Отметим, что "Торпедо" также понесло наказание за поведение болельщиков. Фанатская трибуна клуба на следующем домашнем матче будет пустовать.

Что касается игрока "Динамо", то он пропустит матчи чемпионата с краснодарской "Кубанью" и пермским "Амкаром".