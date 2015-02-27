В погоне за Францией: "Зенит" и "Динамо" узнали соперников в Лиге Европы

Фото: ТАСС

По итогам состоявшейся в швейцарском Ньоне жеребьевки стадии 1/8-й финала Лиги Европы определились очередные соперники московского "Динамо" и питерского "Зенита". Столичных футболистов ждет свидание с итальянским "Наполи", а клуб из Северной Пальмиры поспорит за выход в четвертьфинал соревнований с другим представителем Страны Спагетти – "Торино".

Непокорная одна восьмая

Стадия 1/8-й финала Кубка УЕФА, правопреемником которого сейчас является Лига Европы, поначалу была самым настоящим камнем преткновения для отечественных клубов. Первой дошедшей до нее советской командой стал осенью 1972 года ереванский "Арарат". В течение следующих десяти сезонов на пороге четвертьфинала КУ по два раза оказывались киевские и тбилисские динамовцы, а также московский "Спартак", плюс по одной попытке пробиться в октет сильнейших имели столичное "Торпедо" и донецкий "Шахтер". Однако, во всех девяти(!) случаях представители СССР были вынуждены сойти с дистанции, и лишь в конце 1983 года столь неприятную для нас традицию наконец-таки смогли нарушить "красно-белые", одолевшие в 1/8 роттердамскую "Спарту".

Тем не менее, в советское время подобные успехи были самой настоящей редкостью. К моменту распада первого в мире социалистического государства, история турнира насчитывала лишь три выхода наших клубов в четвертьфинал. Достижение "Спартака" удалось повторить только минскому "Динамо" (в 1984 году) и московскому "Торпедо" (в 1990-м), и в итоге "убийственные" 3:16 (количество успехов и неудач на стадии 1/8-й Кубка УЕФА) стали поистине черным пятном еврокубковой эпопеи клубов СССР.

Фото: ТАСС

Как известно, в российскую эпоху "Спартаку" (весной 1998 года) удалось дойти в КУ до полуфинала, ну а уже в нынешнем веке ЦСКА, а затем и "Зенит" и вовсе стали обладателями почетного трофея. Тем не менее, пресловутая 1/8-й финала так и осталась для отечественных коллективов поистине ахиллесовой пятой. Несмотря на вышеупомянутые успехи, сугубо российский счет на данной стадии турнира - 9:6 в пользу наших соперников. И даже тот же "Зенит", который сначала дважды шагнул в четвертьфинал (в 2006 и 2008 годах), затем аж три раза подряд (2009, 2011 и 2013 годы) выбывал из числа соискателей почетного трофея в 1/8-й.

Столичные же динамовцы и вовсе еще ни разу не преодолевали данный барьер состязаний, хотя две попытки для этого у них имелись. В сезоне 1991/92 "бело-голубых" не пустил в четвертьфинал Кубка УЕФА бельгийский "Гент", а ровно через год то же самое проделала с ними португальская "Бенфика". Кроме того, следует отметить и еще один неприятный для отечественного клубного футбола факт. До сих пор(!) ни СССР, ни Россия еще не были представлены в четвертьфинале турнира хотя бы двумя командами. А ведь шансы были, что называется, на загляденье. В Лиге Европы сезонов 2010/11 и 2012/13 мы делегировали в 1/8-ю финала по три клуба, однако в обоих случаях пройти поистине "проклятую" стадию удавалось только одному из них.

И все же статистика статистикой, а игра, которую сейчас демонстрируют в матчах Лиги Европы "Динамо" и "Зенит" вполне позволяет нам надеяться на то, что мы наконец-то увидим в четвертьфинале турнира российский дуэт. Встречи 1/8-й финала пройдут 12 и 19 марта, а в это время уже возобновится чемпионат страны. Нашим еврокубковым бойцам теперь придется действовать на два фронта, однако отменная физическая подготовка (в чем мы убедились по играм против "Андерлехта" и ПСВ), высокий класс исполнителей и достаточная "длина скамейки", по идее, должны позволить как москвичам, так и питерцам не приносить в жертву противостояния в ЛЕ во имя достижения максимально возможных кондиций в преддверие важнейших баталий Премьер-лиги.

Фото: ТАСС

Первый сугубо российский дебют "Наполи"

"Наполи" (Италия) – "Динамо" (Москва, Россия)

Отечественные клубы встречались в еврокубках с "Наполи" исключительно в советскую эпоху. По итогам тех встреч "адзурри" можно было смело называть удобным для нас соперником, ведь в трех случаях из четырех неаполитанцы вылетали из престижных европейских турниров. Сначала "южане" были разгромлены московским "Торпедо" в 1/32-й финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1975/76. "Наполи" проиграл на выезде со счетом 1:4, после чего общий успех "автозаводцев" сомнений уже практически не вызывал, что и подтвердила ответная встреча в Неаполе, завершившаяся вничью 1:1.

Через три года на этой же стадии КУ жребий свел "адзурри" уже с тбилисским "Динамо". И здесь особо упорной борьбы не получилось. В столице тогда еще советской Грузии итальянский клуб пропустил два безответных мяча, а в середине второго тайма домашней игры – еще один. Сравняв счет за три минуты до финального свистка, "Наполи" тогда смог лишь, что называется, подсластить пилюлю, и в итоге был бит с общим счетом 1:3.

Однако в Кубке УЕФА сезона 1982/83 (и опять же на стадии 1/32-й финала) судьба подарила неаполитанцам шанс на реванш, которым, они воспользовались. Первый матч вновь прошел в Тбилиси, но на этот раз динамовцы взяли лишь верх 2:1, чего в итоге оказалось недостаточно. В родных стенах "Наполи" одержал победу за счет единственного гола, и в силу вступило знаменитое еврокубковое правило, согласно которому дальше проходит команда, забившая большее количество мячей на выезде.

Ну и в преддверие распада СССР в соперники "Наполи" достался московский "Спартак". Поздней осенью 1990 года "южане" представляли собой грозную силу. Они тогда являлись действующим чемпионом Италии, в рядах которого блистал несравненный аргентинец Диего Марадона. Многие были готовы уже заранее отдать пропуск в четвертьфинал Кубка чемпионов сезона 1990/91 тогдашнему владельцу скудетто, но спартаковцы смогли буквально нокаутировать всех скептиков, оставив "Наполи" и Марадону, как говорится, с носом. Игровое время обеих встреч голов так и не принесло, а в серии послематчевых пенальти преуспели "красно-белые" - 5:3.

Основная задача нынешнего "Наполи" сейчас видится в сохранении клубом места в так называемой зоне Лиги чемпионов, а это в Италии ни что иное, как первая тройка. И в связи с этим, вполне уместно даже сделать предположение, что столичному "Динамо" с соперником, в какой-то степени, даже повезло. Вне всяких сомнений основной упор неаполитанцы сейчас будут делать именно на Серию А.

Боссы "южан" уже неоднократно заявляли, что "Наполи" нынче является клубом уровня Лиги чемпионов, и поэтому должен постоянно в ней выступать. Ну а для этого желательно попадать в этот турнир напрямую, то есть занимать по итогам национального чемпионата первое или второе место. К примеру, прошлый сезон команда закончила на третьей позиции, после чего ей пришлось играть в заключительном квалификационном раунде ЛЧ, который она не прошла, уступив дорогу в групповой этап "Атлетику" из Бильбао.

На данный момент "Наполи" отстает от идущей второй "Ромы" лишь на три очка, а потому в расстановке приоритетов "адзурри" сомневаться не приходится. Впрочем, недавно проведенный среди неаполитанских тифози опрос показал, что болельщики уже изрядно изголодались по большим европейским победам. Напомним, что в первый и единственный пока для себя раз "Наполи" выигрывал еврокубок (Кубок УЕФА) уже в далеком 1989 году, еще при Марадоне. К тому же не стоит забывать, что по новым правилам победитель Лиги Европы теперь получает пропуск в Лигу чемпионов.

Фото: ТАСС

"Граната" без убойной силы

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Торино" (Италия)

В отличие от "Наполи", "скуадра граната" становилась соперником отечественных клубов лишь однажды. Но произошло это уже в российское время. На стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1992/93 туринцы встречались с московским "Динамо". Те свидания завершились общим успехом "бело-голубых". В Турине клуб из столицы нашей страны сломил сопротивление хозяев – 2:1. После чего дома динамовцам удалось сохранить добытое в Италии преимущество, завершив матч нулевой ничьей.

Для нынешнего "Торино", который в последний до нынешнего сезона раз проводил еврокубковые встречи весной 1994 года, уже сам выход в 1/8-ю финала Лиги Европы можно считать отменным результатом. На данный момент поклонники "гранатовых" скорее больше мечтают о том, чтобы их любимцы продержались в числе участников международных турниров дольше, чем ненавистные земляки из "Ювентуса", которые вполне могут оказаться за бортом Лиги чемпионов уже после ответного матча против дортмундской "Боруссии".

Высшем же еврокубковым достижением "Торино" до сих пор является участие в финале розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1991/92, когда команда уступила амстердамскому "Аяксу" лишь вследствие правила большего количества мячей, забитых на чужом поле. "Зенит" видится в предстоящем двухматчевом противоборстве безусловным фаворитом. Он имеет и лучшие, нежели его соперник достижения в еврокубках, и более мастеровитых исполнителей, и уж, конечно, многократно превосходит оппонентов в плане финансовой составляющей.

Фото: ТАСС

К примеру, суммарная трансферная стоимость 25-ти ведущих футболистов "Торино" составляет 57,7 млн евро, в то время как 23 основных игрока "сине-бело-голубых" "стоят" 204,651 млн. Ко всему прочему, "Зенит" за последние восемь лет трижды выиграл чемпионат России, а вдобавок к этому еще Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а "скуадра граната" за тот же временной отрезок провела три сезона во втором дивизионе, еще в трех по разу заняла 15-е, 16-е, 17-е и 18-е места в Серии А, и лишь прошлый чемпионат Италии завершила на более-менее приличной 7-й позиции. Да и пропуск в нынешнюю Лигу Европы "Торино" получил лишь благодаря финансовой несостоятельности "Пармы", собственно, заменив ее в данном турнире.

В остальных шести парах 1/8 финала встретятся:

"Эвертон" (Англия) – "Динамо" (Киев, Украина)

"Днепр" (Украина) – "Аякс" (Нидерланды)

"Вольфсбург" (Германия) – "Интер" (Италия)

"Вильярреал" (Испания) – "Севилья" (Испания)

"Брюгге" (Бельгия) – "Бешикташ" (Турция)

"Фиорентина" (Италия) – "Рома" (Италия)

Погоня за французами возобновлена

В заключение напомним, что после того, как в четверг динамовцы сломили сопротивление "Андерлехта", а "Зенит" разгромил ПСВ, у России появились вполне реальные шансы сместить Францию с шестой строки таблицы коэффициентов УЕФА, которая, как известно, дает право делегировать в Лигу чемпионов три клуба – два напрямую, а еще один – в ее заключительный квалификационный раунд. Нынче между представителями нашей страны и Пятой Республики развернулась борьба за право заявить три команды в ЛЧ сезона 2016/17. Чтобы опередить французов, питерцам и "бело-голубым" теперь требуется набрать в рамках оставшейся части нынешней еврокампании на 13 зачетных очков больше, чем ПСЖ и "Монако".

Фото: ТАСС

Учитывая, что парижане, скорее всего, не смогут сломить на выезде сопротивление лондонского "Челси" в ответной встрече 1/8-й финала Лиги чемпионов, а монегаски, по логике вещей, вряд пройдут в этом турнире дальше четвертьфинала, у российского дуэта появилась неплохая возможность ликвидировать отставание РФПЛ от Лиги 1. Согласно системе подсчета баллов, за победу в отдельно взятом матче начисляется два очка, а за ничью – одно. Кроме того, за каждый(!) выход в четвертьфинал, полуфинал и финал полагается по одному так называемому бонусному баллу.

Теоретически (в случае, если "Зенит" и "Динамо" вместе дойдут до финала ЛЕ, и при этом выиграют все свои 12 встреч на трех предшествующих ему стадиях) Россия может набрать аж 32(!) очка. Конечно, такое вряд ли случится, но этого нам и не потребуется. Если говорить о реальном варианте, то нужно, чтобы ПСЖ проиграл "Челси", а "Монако" добился максимум ничьей в ответной встрече против "Арсенала", а затем бы дважды уступил в четвертьфинале ЛЧ одному из фаворитов данного турнира – скажем, "Баварии", "Барселоне" или мадридскому "Реалу". В этом случае французы приплюсуют себе только два балла, и, соответственно, российским представителям останется набрать 15, что можно сделать даже при "синхронном" выходе в четвертьфинал и участии в полуфинале хотя бы одной из наших команд.

Андрей Ярков