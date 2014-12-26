"Кубань" расформируют из-за отсутствия финансирования

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Краснодарский футбольный клуб "Кубань" в конце сезона, скорее всего, прекратит свое существование. У клуба отсутствуют источники финансирования, сообщил "Интерфаксу" источник в краснодарской команде.

Планируется, что игроки клуба перейдут в махачкалинский "Анжи", который ведет борьбу за право выступать в премьер-лиге в будущем году.

"К июню-июлю "Кубань" прекратит свое существование. У клуба нет денег. Футболисты и главный тренер Леонид Кучук перейдут в "Анжи", - рассказал источник.

Главным акционером "Кубани" долгое время был Олег Мкртчян, который не так давно занялся развитием "Анжи" совместно с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

В настоящее время краснодарский коллектив занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

Отметим, что в городе существует другая футбольная команда, выступающая в РФПЛ - "Краснодар". Клуб, принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, расположился на четвертой строчке турнирной таблицы. Ранее в СМИ сообщалось о возможном объединении двух команд на базе "Краснодара".