26 февраля 2015, 21:54

Спорт

"Динамо" обыграло "Андерлехт" и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

[DESC0]Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Московское "Динамо" в матче 1/16 финала Лиги Европы обыграло на своем поле бельгийский "Андерлехт". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 3:1.

Столичный клуб активно начал встречу и создал несколько острых моментов у ворот гостей. Однако затем бельгийцам удалось выровнять игру, а в одной из контратак Александр Митрович вывел свою команду вперед.

Отыграться "бело-голубым" удалось в дебюте второго тайма: Дешахт выкатил мяч точно на ногу Алексею Козлову, который с 25 метров пробил низом прямо по центру, застав врасплох голкипера. А на 64-й минуте подопечные Станислава Черчесова повели в счете – отличился Артур Юсупов.

Окончательный результат в компенсированное арбитром время установил Кевин Кураньи.

Напомним, первая встреча этих команд, проходившая в Бельгии, завершилась со счетом 0:0. Таким образом, столичное "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо Лига Европы Андерлехт

